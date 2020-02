Auf nach Austrija: Kroaten strömen auf den Arbeitsmarkt

Damit verzeichnen die Kroaten als Ausländergruppe derzeit das stärkste prozentuale Wachstum und liegen in absoluten Zahlen nur noch knapp hinter den Polen und Slowaken, und schon vor den Serben. Am häufigsten finden die Kroaten Beschäftigung im Tourismus, aber auch in der Industrie, im Einzelhandel und am Bau. Dazu kommen 6.800 Selbstständige, die vor allem im IT- und Gesundheitssektor tätig sind.