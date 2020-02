Kroatischer Exodus: „Orte, in denen ganze Straßen verwaist sind“

Wie will man den Exodus eindämmen?

Das Schulwesen in Kroatien produziert leider am Arbeitsmarkt vorbei. Das soll durch die Bildungsreform verbessert werden, wird aber dauern. Auch die duale Ausbildung wird nun in Kroatien ausgeweitet, unter anderem mit Know-how der Wirtschaftskammer. Die universitäre Ausbildung in Kroatien hat einen guten Ruf.

Wie groß sind die Einkommensunterschiede zwischen Österreichern und Kroaten?

Das durchschnittliche Nettoeinkommen in Kroatien lag zuletzt bei knapp 900 Euro pro Monat. Im Vergleich dazu verdienen unselbstständig Beschäftigte in Österreich laut Statistik Austria 2.226 Euro pro Monat, inklusive anteiligem Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Hat der EU-Beitritt den Handel mit Kroatien erleichtert?

Der Binnenmarkt hat eindeutig Erleichterungen für den Warenverkehr zwischen Österreich und Kroatien gebracht. Grenz- und Zollformalitäten sind weggefallen. Grundsätzlich können alle in der EU zugelassenen Produkte in Kroatien ohne zusätzliche Tests verkauft werden. Für einige Produkte gibt es jedoch immer noch bestimmte Formalitäten, die eingehalten werden müssen, z. B. für medizinische Produkte und Medikamente sowie gefährliche Güter, für die diverse Registrierungspflichten gelten. Auch für manche Bauprodukte gibt es nationale Vorgaben, die erfüllt werden müssen.

Erfüllt Kroatien die Kriterien, um den Euro einführen zu können?

Kroatien hat seine Kuna eng an den Euro angebunden und auch während der Rezession nicht vom Instrument der Abwertung Gebrauch gemacht, um die eigene Wirtschaft zu stützen. Man strebt den Euro aktiv an und hat vor allem bei den Kriterien Budgetdefizit und Staatsverschuldung sehr gute Fortschritte gemacht. Die Regierung hofft auf eine Einführung in der nächsten Legislaturperiode.

Und ist man bereit, dem Schengenraum beizutreten?

Ja. Die EU-Kommission hat auch eine Empfehlung für den Beitritt Kroatiens ausgesprochen. Nun müssen die Schengen-Länder die Aufnahme befürworten. Wie man bei Rumänien und Bulgarien gesehen hat, kann das dauern.