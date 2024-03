AUA-Streik und Flugausfälle: Vom Stolz der Nation zur Billig-Airline

Mit „Think Austrian!“ warben die Austrian Airlines noch vor einigen Jahren. Wenngleich die Fluglinie für viele Passagiere unverändert ein Teil der österreichischen Identität ist, wird in der aktuellen Auseinandersetzung deutlich, dass sich die Zeiten geändert haben. Von der einst stolzen staatlichen Airline ist außer dem Standort Wien und den Farben rot-weiß-rot nicht viel geblieben.

Im Arbeitskampf des Bordpersonals, der sich schon seit Wochen hinzieht, gab es auch am Mittwoch keine Bewegung. Schon am Tag davor war von der AUA kommuniziert worden, dass rund 400 Flüge am Gründonnerstag und Karfreitag ausfallen. Rund 50.000 Passagiere sind davon betroffen.