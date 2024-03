Reiseverkehr zu Ostern: An welchen Tagen das Tanken am teuersten ist

Am Osterwochenende steht traditionell eine Reisewelle bevor. „Wenn irgend möglich, sollte man das Auto nicht am Karfreitag volltanken“, rät der Autofahrerclub ÖAMTC .

Das Preisniveau liegt ziemlich genau auf dem des Vorjahres, obwohl der Anteil des CO2-Preises höher ist. Im internationalen Vergleich liegt Österreich damit im Mittelfeld. Teurer ist Treibstoff etwa in Deutschland und Italien, günstiger in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Slowenien und Kroatien.

Die Ölpreise sind heuer im Aufwärtstrend, Hintergrund sind einerseits die fortgesetzte Verknappung wichtiger Förderländer (die in der OPEC+ organisiert sind) und der schwächere Dollarkurs – denn Öl wird in Dollar gehandelt, sinkt der Wert des Dollar, steigt die Nachfrage in anderen Währungsräumen, weil Händler die günstigeren Preise nutzen. Die Schwankungen beim Ölpreis schlagen aber nicht direkt auf die Spritpreise durch, denn die Preise für Treibstoffe entstehen auf eigenen Märkten. Der Preis von Rohöl ist dabei nur eine, wenn auch eine wichtige, Komponente. Kosten für Transport, Raffinerie sowie Steuern und Abgaben stabilisieren die Endverbraucherpreise von Diesel und Benzin.

Die Spritpreise steigen tendenziell zum Wochenende hin, am günstigsten ist das Tanken am Sonntag und am Montagvormittag. Das sollte sich nach Prognose des ÖAMTC auch zum Osterwochenende bewahrheiten. In den letzten vier Jahren waren die Spritpreise am Karfreitag um 3,5 bis 5,5 Cent höher als am Ostersonntag oder Ostermontag.