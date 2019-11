AUA-Sparpaket wird 90 Millionen Euro schwer

Heuer noch Gewinn zu schreiben - von diesem Ziel hat sich die Austrian Airlines endgültig verabschiedet. Man könne rote Zahlen im Gesamtjahr 2019 nicht mehr ausschließen, erklärte AUA-Finanzchef Wolfgang Jani Donnerstagfrüh in einer Aussendung. Schon länger wurde spekuliert, dass die Lufthansa-Tochter über ein dickes Sparpaket die Rückkehr in die Gewinnzone schaffen will. Nun ist das Volumen bekannt: 90 Millionen Euro sollen eingespart werden.