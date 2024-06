AUA fliegt ab Montag Nonstop von Wien nach Boston

65 Prozent der Gäste aus Nordamerika wohnen in Wien in Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels und geben pro Einkauf 800 Euro aus. Der neue Flug nach und von Boston sei auch deshalb wichtig, wird nochmals betont, weil Boston eine Wirtschafts- und Wissenschaftsmetropole ist. Stichwort: Kongresstourismus und Business-Meetings.

Mehr Nächtigungen

„Wir hatten im Vorjahr ein Super-Kongress- und -Meetingjahr“, sagt Kettner. „In Wien sind traditionell die Ärztekongresse die größten. Wir hatten gerade die Neurowissenschaftler hier mit 6.000 Personen und die Rheumatologen mit rund 13.000 Teilnehmern. Im vergangenen Jahr hatten wir insgesamt mehr als 600.000 Kongress-Teilnehmer.“

70 Prozent kommen mit dem Flugzeug nach Wien. Jeder Teilnehmer gibt 570 Euro am Tag aus. Zum Vergleich: Beim durchschnittlichen Wien-Touristen sind es 270 Euro pro Tag. Insgesamt liegen die Nächtigungen in Wien heuer vier Prozent höher als 2019, dem bisher besten Jahr. Bei den Umsätzen in der Hotellerie beträgt die Steigerung aktuell 21 Prozent.