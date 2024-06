AUA-Flugnotfall: Umstrittene Flugroute des Hagel-Airbus

„In dieser Flugphase war das volle Ausmaß der Hagelschäden noch gar nicht einschätzbar. Insbesondere kann auch nicht klar gewesen sein, ob in der Folge noch gravierende Beeinträchtigungen aufgrund dieser Schäden auftreten können. Nicht ohne Grund wurde eine Luftnotlage erklärt“, formuliert List. Und weiter: „So hätten sich mitten über Wien jederzeit größere Teile der beschädigten Verkleidungen lösen und Unbeteiligte am Boden verletzen oder töten können.“

Was sagen Experten zum Überflug von Wien während einer Notlage? „Das war nicht ratsam, das Flugzeug hatte nach der Hagelbeschädigung einen unbekannten Status seiner Systeme“, erklärt ein Fachmann mit Insiderwissen. „Keiner im Cockpit wusste, ob alle Systeme auch weiterhin funktionieren würden oder nicht. Daher war der Anflug über der Stadt Wien zur Piste 11/29 nicht klug. Die Austro Control hatte die Piste 16/34 vorbereitet gehabt. Deren Anflug wäre über das Weinviertel erfolgt, wo es nicht so dicht verbaut ist“. Die Entscheidung über die Flugroute obliegt dem Kapitän, der Teile des Anflugs auf der Toilette verbracht haben dürfte.

„Eine Änderung der Piste hätte die Landung weiter verzögert. Die erwähnte Schleife wurde aufgrund der genannten Abläufe bei einer Landung gezogen, hatte also rein operationelle Gründe“, so die AUA. „Alles darüber hinausgehende ist Teil der laufenden Untersuchungen zu diesem Flug. Bitte um Verständnis, dass wir uns daher nicht näher äußern können.“

Verdacht auf fahrlässige Gemeingefährdung

Anwalt List hat mittlerweile zwei Sachverhaltsdarstellungen für drei Betroffene bei der Staatsanwaltschaft Graz eingebracht, der Verdacht lautet auf fahrlässige Gemeingefährdung. Der Vorwurf wird gegen die beiden Piloten erhoben, die angeblich trotz Gewitterwarnung der Austro Control den Flieger im Raum Hartberg direkt in eine Gewitterzelle gesteuert haben. Die Folge waren massive Hagelschäden an den Cockpitscheiben, am Rumpf und an der Bugverkleidung.