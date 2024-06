AUA-Flug durch Hagel: Wichtige Beweismittel vernichtet?

Dies werde allerdings eher lax behandelt, sagt ein erfahrener Pilot zum KURIER. Bereits 2019 wurde eine AUA-Maschine bei der Landung in Innsbruck während einer böigen Fönlage durch einen Tailstrike beschädigt, als ein 26-jähriger Flugoffizier bei der Landung allein am Steuer gesessen sein soll.

Die AUA betont jedenfalls, dass sie den Voice-Rekorder und den Flugdatenschreiber vollständig an die Behörden übergeben hat. Die Crew ist nach der routinemäßigen, siebentägigen Suspendierung wieder im Dienst. Diese werde "nun mit Unterstützung von Fluglehrern in den Flugdienst integriert", heißt es bei der Fluglinie.

Aus dem Verkehrsministerium von Leonore Gewessler (Grüne) heißt es: "Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) hat zum gegenständlichen Fall bereits am Tag des Vorfalls Ermittlungen eingeleitet. Auf Basis dieser Ermittlungen wurde dann am Donnerstag, den 13. Juni, entschieden, dass die SUB eine Sicherheitsuntersuchung nach dem Unfalluntersuchungsgesetz durchführen wird.“