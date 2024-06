AUA-Maschine geriet in Hagel: Untersuchung eingeleitet

Nach einem Zwischenfall beim Landeanflug einer Maschine der Austrian Airlines (AUA) auf den Airport Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) am Sonntagabend ist die Schadenserhebung am Montag im Gange gewesen. "Wie bei solchen Vorfällen üblich, wurde eine Untersuchung eingeleitet, warum der gestrige Flug OS434 durch eine Zone mit Hagel geflogen ist", teilte die AUA auf Anfrage mit.