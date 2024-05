Einzigartiges Wandgemälde verbindet Kunst und Tourismus in Wien

Die Urlaubsregion Schladming-Dachstein setzt mit einem beeindruckenden Wandgemälde am Rilkeplatz im vierten Wiener Gemeindebezirk einen neuen Maßstab in der Tourismuswerbung. Das monumentale „Mural“, geschaffen vom renommierten deutschen Streetart-Künstler TANK, erstreckt sich über eine Fläche von 175 Quadratmetern und präsentiert bis Ende Juni das Thema „Sommerfrische“ in der steirischen Region.