"Sex-Monster"-Artikel verstoßen gegen Ehrenkodex

Die Berichterstattung über einen mutmaßlichen Vergewaltiger in den Tageszeitungen Krone und Österreich sowie auf der Internetseite www.oe24.at verletzt laut Presserat den Ehrenkodex der Presse. In drei Artikeln wurde die betroffene Person als "Sex-Monster" bezeichnet, womit eine Verletzung der Menschenwürde vorliegt, wie das Selbstkontrollorgan am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Eingeleitet wurden die Verfahren aufgrund einer Lesermitteilung bzw. aus eigener Wahrnehmung des Presserats.

Laut einer Aussendung beschäftigte sich der Senat 1 des Presserates konkret mit folgenden Artikeln: "Sex-Monster auf Flucht geschnappt", erschienen am 31. Dezember 2012 auf www.oe24.at, " Österreichs brutalstes Sex-Monster", erschienen in der Tageszeitung Österreich am 11. Jänner 2013, und mit dem Artikel "U-6-Sex-Monster nach Wien überstellt", erschienen in der Kronen Zeitung am 10. Jänner 2013.