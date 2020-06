Nach Rügen: "Österreich" klagt Presserat

Die Tageszeitung Wolfgang Fellners hat dem Verein deshalb bereits zu Jahresbeginn mit Klage gedroht. Nun wurde diese Drohung wahr gemacht. Österreich stützt sich dabei auf das Wettbewerbsrecht, will unter anderem untersagen lassen, dass sich der Presserat behördenähnlich präsentiert und weiterhin Österreich-Berichte vom Presserat beurteilt werden. Bei Österreich vertritt man die Ansicht, dass sich im Presserat vor allem Konkurrenzmedien zusammengetan hätten und Entscheidungen vor diesem Hintergrund getroffen würden.

Die Mediengruppe Österreich begründet ihre Klage gegen den Presserat mit der "Verhinderung von pseudostaatlichen Rechteanmaßungen" durch das Selbstkontrollorgan. Österreich wurde vom Presserat in den vergangenen Monaten wiederholt wegen boulevardesker und unethischer Berichterstattung gerügt. Der Presserat entscheide "in nicht gerechtfertigter Weise über Nichtmitglieder", teilte die Mediengruppe dazu am Dienstagnachmittag in einer Aussendung mit.



Der Presserat werde unter anderem vom Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) getragen, welcher Österreich trotz mehrmaliger Anfragen nicht als VÖZ-Mitglied zugelassen habe. Durch die "Anmaßung staatlicher Befugnisse" im Presserat verzerrten die im VÖZ und im Presserat vertretenen Zeitungen den Wettbewerb, so die Rechtsmeinung bei Österreich. Und die Tätigkeit des Presserats sei auch nicht durch die in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschriebene Meinungsfreiheit gedeckt.



"Es geht in der gerichtlichen Feststellung darum, ob ein Gremium, welches einen Mitbewerber wissentlich und willentlich ausschließt, über eben diesen nach willkürlichen Maßstäben richten darf", so Österreich-Geschäftsführer Oliver Voigt. Darüber hinaus stehe man "einem wirklich unabhängigen und demokratisch legitimierten Presserat natürlich aufgeschlossen gegenüber. Dieser kann allerdings nicht vom VÖZ dominiert und bestimmt werden.