Selbstversuch: Schwuler TV-Arzt will sich "heilen" lassen

Als TV-Arzt machte Christian Jessen in England Karriere. Der 36-Jährige präsentiert Magazine wie "Embarrassing Illnesses" und "Supersize vs. Superskinny". Er gibt Diättipps und klärt über peinliche Krankheiten auf. Der ganz normale Wahnsinn im Doku-TV eben. Mit seiner neuen Show sorgt er jetzt aber für Aufregung. In "Cure me, I'm gay" - "Heile mich, ich bin schwul" - hat Jessen die "unheimliche Welt der Homosexuellen-Heilung" untersucht, wie er selbst in einem Tweet mitteilte.

Der bekennende Homosexuelle will damit die vermeintlichen Wunderheiler entlarven. Denn der Markt der - zum Großteil religiös motivierten - Heiler und Bekehrer boomt.