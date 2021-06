Papst beklagt "Schwulen-Lobby" im Vatikan

In der mit 6. Juni datierten Ansprache, die auf der chilenischen Website veröffentlicht wurde, bezog Franziskus sowohl gegen den erzkonservativen als auch gegen den liberalen Kirchenflügel Stellung. So machte er sich lustig über Traditionalisten, die ihm nach seiner Papstwahl in einem Brief "3.525 Rosenkränze als besonderes spirituelles Geschenk" dargebracht hätten. "Warum sagen die nicht einfach: 'Wir beten für Sie'?" Die Glaubenspraktiken aus der Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1959-63) hätten sich überlebt, betonte der Papst.

Doch auch mit einer allzu liberalen Interpretation des Glaubens kann der argentinische Jesuit wenig anfangen. "Ich kannte eine Oberin, die ihren Schwestern empfahl, statt des Morgengebets ein spirituelles Bad im Kosmos zu nehmen", hatte der Pontifex auch dafür eine launige Illustration parat.

"Das Evangelium ist weder das alte Regelwerk noch dieser Pantheismus. Das Evangelium sind die Armen", bekräftigte der Papst sein Leitmotiv einer an den Nöten der einfachen Menschen orientierten Kirche.