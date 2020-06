Überwache dich selbst

Es ist 07.24 Uhr. Alex schläft. Seine Hirnwellen deuten auf einen Traum hin – die via Smartphone aufgezeichneten Kurven gleichen dem Bergprofil der Dolomiten. Auch das Herz schlägt kräftig. Der Puls liegt knapp über seinem Normalwert. Der Geräuschpegel im Schlafzimmer wird durch das Mobiltelfon aufgezeichnet und liegt rund 20 Dezibel unter dem Tagesdurchschnitt. Da Alexs Körpertemperatur durch den einfallenden Sonnenschein leicht angestiegen ist, wird die Klimaanlage aktiv und blässt kalte Luft in den Raum, in dem konstant zwischen 19 und 20 Grad vorherrschen sollten – so hat es Alex am Vormittag eingestellt.

Die Applikationen auf Alex' Mobiltelfon versuchen es seinem schlafenden Körper so angenehm wie möglich zu machen. Die dabei gesammelten Daten werden aufgezeichnet, dokumentieren das Schlafverhalten und errechnen den erholsamsten Schlaf. Um 8.37 Uhr ist es so weit, das Programm löst den Wecker aus - im Zeitfenster, das Alex vor dem Einschlafen angegeben hat. Ein leiser Ton erklingt. Sakral, fast schon ein wenig meditativ klingt dieser und soll Alex so sanft wie nur möglich aus dem Schlaf holen. Nach wenigen Sekunden mischen sich grellere Sounds in das Klangspektrum. Alex wacht auf. Sein erster Blick geht zum Bildschirm an der Wand: "90% Schlafeffizienz" ist darauf zu lesen. Kein schlechter Wert.