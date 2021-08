Arbeitsmarktreform: Über diese Themen wird im Herbst verhandelt

Überregionale Vermittlung

Prinzipiell gibt es in Österreich viele offene Stellen. „Gleichzeitig haben wir ein Mismatch (keine Übereinstimmung) zwischen Angebot und Nachfrage – sowohl regional als auch in Hinblick auf die Qualifikationen“, sagt die WKO. Aber wie bringt man jemanden dazu, zum Beispiel einen Job in einem anderen Bundesland anzunehmen? Die WKO schlägt finanzielle Zuschüsse bei den Wohnkosten vor. Auch die Grünen bevorzugen positive Anreize, etwa „Bildungsboni bei länger dauernden Umschulungen“. Die Ausbildung von Fachkräften dauert meist mehrere Jahre. Das sei finanziell „oft nur schwierig verkraftbar“, sagt Mahringer: „Insofern ist es wichtig, solche Phasen zu erleichtern, indem man die Absicherung in der Zeit verbessert und insgesamt das Risiko, das aus einer beruflichen Reorientierung entstehen kann, senkt.“

Arbeitslosengeld

Kocher und WKO sind für ein degressives Modell beim Arbeitslosengeld. Heißt: Arbeitslose steigen mit einer höheren Nettoersatzrate ein, die mit Bezugsdauer deutlich unter die aktuellen 55 Prozent sinkt. Degressiv – damit könnten sich die Grünen zwar anfreunden. Eine Senkung unter die aktuelle Nettoersatzrate werde es aber nicht geben: „Das würde nur zusätzliche soziale Härten, Armut und Perspektivenlosigkeit fördern.“

Mahringer bewertet degressive Modelle grundsätzlich kritisch: „Man weiß, dass sehr viele Arbeitslose ihre Arbeitslosenversicherungen durch Leistungen aus der Mindestsicherung oder Sozialhilfe aufstocken.“ Senkt man die Nettoersatzrate, landen demnach mehr Arbeitslose schneller in einem Bereich, ab dem sie Anspruch auf Mindestsicherung oder Sozialhilfe haben. Weiterer Nachteil, so Mahringer: In Österreich gebe es viele temporär Beschäftigte, die nur kurz arbeitslos sind. „Der Anreiz, kurz in Arbeitslosigkeit zu gehen, könnte mit einer höheren Nettoersatzrate zu Beginn der Arbeitslosigkeit steigen.“