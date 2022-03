Arbeitsmarkt: Pandemie wischte Karriere-Aussichten weg

Ukrainische Flüchtlinge

Wie sich der Krieg in der Ukraine, die Sanktionen und das gebremste Wirtschaftswachstum auf den heimischen Arbeitsmarkt auswirken, sei noch offen, sagt Arbeitsminister Martin Kocher. Ukrainische Flüchtlinge benötigen jedenfalls, um in Österreich zu arbeiten, eine blaue Aufenthaltskarte für Vertriebene und eine Beschäftigungsbewilligung durch das Arbeitsmarktservice (AMS).

Um Betroffene aufzuklären, ist das AMS mit entsprechenden Informationsständen an zentralen Service-Punkten, in Wien etwa im ACV, erklärt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. Es gäbe Unterlagen in Deutsch und Ukrainisch, die Qualifikation von Betroffenen würde erhoben. Bisher sind 9.350 UkrainerInnen in Wien angekommen. Draxl schätzt, dass etwa ein Drittel davon zu ihren KundInnen wird.