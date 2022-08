Arbeitslosigkeit im Juli auf niedrigem Niveau

Die Arbeitslosigkeit war in Österreich im Juli weiterhin in auf einem niedrigen Niveau. Insgesamt 296.647 Personen waren ohne Job, 61.160 in Schulungen. Im Vergleich zum Vormonat zeichnet sich ein leichter Rückgang ab. Die Arbeitslosenquote, also der Anteil an der erwerbstätigen Bevölkerung, betrug 5,6 Prozent.

"Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin deutlich unter Vorkrisenniveau und war zuletzt Ende Juli 2012 auf einem niedrigeren Stand als dieses Jahr im Juli", so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher. Allerdings sei "davon auszugehen, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Verwerfungen den Arbeitsmarkt in zunehmendem Ausmaß negativ betreffen" werden, warnte der Minister.