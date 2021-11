Arbeitslosenhilfe - Reform unter absehbarem Arbeitskräftemangel

Das Verhalten der Arbeitgeber sei ebenfalls sehr entscheidend. So entstehe ein Prozentpunkt der Arbeitslosigkeit laut einer Wifo-Studie dadurch, dass Firmen ihre Beschäftigten für eine kurze Zeit und mit einer Wiedereinstellungszusage in die Arbeitslosigkeit schicken, so Felbermayr. "Auch darauf muss man schauen". So könnte man Firmen, die selten Mitarbeiter kündigen, mit niedrigeren Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung belohnen - und umgekehrt. So ein "Experience Rating" gebe es auch in anderen Versicherung.

Kocher vermutet zwar, dass das Einsparungspotenzial heutzutage geringer ist als zur Zeit der damaligen Wifo-Studie, ganz grundsätzlich müsse man aber für mehr "Verbindlichkeit" bei den Jobgesprächen sorgen. Denn wenn es für Unternehmen bequemer sei, arbeitsunwilligen Kandidaten schnell einen Stempel zu geben, statt mit dem AMS zusammenzuarbeiten, dann werde die Umsetzung einer Reform schwierig.

Veränderung in der Demografie

Ganz grundsätzlich müsse man sich darauf einstellen, dass Knappheiten ganz normal werden, die Demografie werde ganz anders sein, so Kocher. Auch müsse die Arbeitsmarktpolitik von Tirol oder Oberösterreich mit quasi Vollbeschäftigung bis Wien mit Arbeitslosenraten über 10 Prozent funktionieren. Auch dieser regionale "Mismatch" sei "enorm ausgeprägt" und müsse berücksichtigt werden. Positiv sei, dass durch Corona sich zwar die Art zu arbeiten in Österreich geändert habe, nicht aber die Motivation.

Auch Kurzarbeit habe in Österreich nicht zu einer riesigen Menge an brachliegendem Arbeitskräftepotenzial geführt. Bei 40.000 Kurzarbeitern im Sommer, die im Schnitt mit 60 Prozent gearbeitet haben, könnte es vielleicht ohne Kurzarbeit etwa 10.000 zusätzliche Arbeitskräfte geben, rechnete er vor. Aber dem stehe gegenüber, dass seit dem Beschäftigungsrekord im Mai noch einmal 50.000 unselbstständig Beschäftigte dazu gekommen seien. "Ich werde oft gefragt, wo sind denn die ganzen Menschen - die arbeiten alle!", so Kocher.

Die Reform der Arbeitslosenunterstützung will Kocher "möglichst früh" im ersten Quartal 2022 als Paket vorlegen. Diskussionen über einzelne Punkte wie die Zumutbarkeitsregeln oder die Höhe der Unterstützung will Kocher davor nicht führen - es zeige sich, dass die Summe der Maßnahmen entscheidend sei.