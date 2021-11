Alle bis auf Neos für anfangs höheres Arbeitslosengeld

Alle Parlamentsparteien mit Ausnahme der Neos sprechen sich für ein höheres Arbeitslosengeld zu Beginn der Arbeitslosigkeit aus, wie die Sozialsprecher der fünf Fraktionen nach einem Gespräch mit Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag sagten. Kocher will das Arbeitslosengeld bis Anfang nächstes Jahres reformieren. Zur Debatte steht damit, dass es mit Dauer der Arbeitslosigkeit sinkt. Es gehe um ein Gesamtpaket, so Kocher am Dienstag. Die Details sind noch offen.