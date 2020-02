Arabische Emirate: Nach Mega-Solaranlage kommt neues Atomkraftwerk

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben grünes Licht für die Inbetriebnahme ihres ersten Atomkraftwerks (AKW) gegeben.

Die Inbetriebnahme, die schon lange überfällig ist, solle nun "in naher Zukunft" erfolgen, wie es von der staatlichen Atombehörde und der internbationalen Atomenergiebehörde IAEA heißt

Vier Reaktorblöcke

Das Atomkraftwerk Barakah an der Nordwestküste der Emirate ist das erste Atomkraftwerk in einem arabischen Land. Es soll am Ende aus vier Reaktorblöcken bestehen.