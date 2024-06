Anleger zogen über 1,2 Milliarden Dollar aus Kryptowährungen ab

Aus den börsengehandelten Bitcoin-ETF in den USA und anderen Kryptoanlagen weltweit sind in den vergangenen zwei Wochen über 1,2 Milliarden US-Dollar (1,12 Mrd. Euro) abgezogen worden. Das geht aus einer Analyse der Marktforscher von CoinShares hervor.

Nachdem der Kurs am Montag auf knapp 59.700 Dollar absackte, nutzten viele Anleger am Dienstag den vergleichsweise niedrigen Kurs zum Einstieg in den Kryptomarkt. . Der Bitcoinkurs stieg zeitweise wieder über 62.000 Dollar.

Zinssenkungen bleiben aus

Die insgesamt schlechte Stimmung am Kryptomarkt führt CoinShares auf einen Pessimismus der Investoren in Bezug auf Zinssenkungen durch die US-Zentralbank Fed in diesem Jahr zurück. Zurzeit ist unklar, wann und in welchem Umfang diese ihre Geldpolitik lockern könnte.

Das Kalkül dabei ist: Solange die Zinssätze vergleichsweise hoch sind, stehen den Anlegern viele Optionen offen, ihr Geld gewinnbringend anzulegen. Darunter leidet dann der Kryptomarkt. Sinken die Zinsen für klassische Anlagen hingegen, erscheinen die Kryptoinvestments attraktiver.