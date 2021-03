Anleger rätseln: Ist der Börsenzug schon abgefahren?

Rückschläge und Kurskorrekturen wie zuletzt bei den Tech-Aktien gelten in diesem Umfeld als normal, das liegt auch an Gewinnmitnahmen nach den kräftigen Kursgewinnen im ersten Corona-Jahr 2020. Verlieren also einzelne Branchen etwas an Boden, legen jetzt andere, konjunkturabhängigere Sparten wie Energie, Stahl, Automobil oder auch Finanzwerte wieder kräftiger zu. Der Wiener ATX liegt seit Jahresbeginn schon mehr als 13 Prozent im Plus (US-Tech-Börse Nasdaq nur 1,5 Prozent).

Auch Friedrich Mostböck, Chefanalyst der Erste Group, sagt: „Die Zinsen bleiben bei Null, bei anderen Anlageformen zahlt man ein, dadurch bleiben Aktien begünstigt.“ Auch mit Blick auf die spätere Pension komme man in der Privatvorsorge in Wahrheit an Aktien nicht vorbei – trotz gröberer Schwankungen.

Ist der Börsenzug schon abgefahren, sollen Privatanleger noch aufspringen, oder ist es dafür zu spät?Das richtige Timing an der Börse zählt zu den größten Herausforderungen. Wer glaubt, gescheiter als der Markt zu sein, holt sich mitunter eine blutige Nase.

Kleinanlegern und Börse-Neulingen werden daher meist Fonds und das Fondssparen empfohlen, um das Risiko in Grenzen zu halten. Einzelaktien gelten als zu riskant für Börsen-Anfänger.

Peter Brezinschek, Chefanalyst von Raiffeisen Research, sieht den großen Trend intakt: „Die nicht vorhandene Alternative treibt weiter Milliarden in Aktien. Auch die Inflationsangst ist ein Argument für Aktien. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte werden Werte aus der Realwirtschaft (im Gegensatz zu Internetfirmen) wieder interessant und dürften einen Aufholprozess starten.“

Dafür spricht das erwartete starke Gewinnwachstum der ATX-Unternehmen von heuer plus 41 Prozent (im DAX: plus 25 Prozent).

Was ist aktuell das größte Risiko an der Börse?In einem Wort: Corona. Bruckbauer: „Das größte Risiko bleibt ein Rückschlag in der Pandemie-Bekämpfung.“

Daneben wird die Zinspolitik der Notenbanken mit Argusaugen beobachtet. Denn steigende Zinsen würden Spareinlagen und Anleihen wieder interessanter machen. Brezinschek: „Wenn die EZB die Zinsen anhebt, würde es an der Börse bestimmt krachen. Das wäre ein stark negatives und unerwartetes Signal.“ Der Experte geht davon aber aus, dass die Nullzinspolitik erst 2024/’25 enden dürfte.

Mostböck weiß: „Wenn manche vor dem Crash warnen, tritt er meistens nicht ein. Und wenn der Crash da ist, will jeder der Erste gewesen sein, der davor gewarnt hat.“