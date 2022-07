An deutschen Flughäfen so wenig Personal beschäftigt wie zuletzt 2015

"Damit sank die Anzahl der Beschäftigten in dieser Branche im April 2022 auf den bisher tiefsten Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2015." Konkrete Zahlen nannten die Statistiker nicht. Der Personalmangel an Flughäfen, bei Bodendienstleistern, Sicherheitsfirmen und Airlines sorgt derzeit für teilweise chaotische Zustände an deutschen Airports.

Abläufe an den Flughäfen stabilisieren

Dem IW-Institut zufolge fehlen 7.200 Beschäftigte in der deutschen Luftfahrt. In der Folge kommt es zu langen Wartezeiten, Verspätungen und Flugstreichungen. Die Airlines, die wegen der starken Nachfrage nach Urlaub und Reisen eigentlich das Vorkrisenniveau anvisiert hatten, müssen nun massiv Flüge aus dem Programm nehmen. Damit sollen die Abläufe an den Flughäfen stabilisiert werden.