Etliche Ausfälle: Der zerplatzte Traum vom Fliegen

Krankenstände

Als Grund gab eine AUA-Sprecherin kurzfristige Krankenstände wegen Covid-Fällen bei Crew-Mitgliedern an. Gröbere Personalengpässe gebe es bei der AUA nicht. Man habe für den Sommer Vorsorge getroffen. „Wir konnten am Sonntag 97 Prozent unseres Flugprogramms fliegen“, so die Sprecherin.

Flughafen-Wien-Sprecher Peter Kleemann sprach von „erhöhtem Passagieraufkommen“ wegen des zu Ende gegangenen langen Wochenendes. Am Flughafen Wien sei man im Gegensatz zu anderen Flughäfen in Europa personalmäßig gut aufgestellt. Gestrandete Passagiere habe es am Flughafen Wien nicht gegeben.