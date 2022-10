AK: Diese Lebensmittel wurden seit April drastisch teurer

Unterschiedlich verhält sich der Preiszuwachs bei Kidneybohnen in Dosen – dort liegt die Spannbreite zwischen plus 18,87 und 37,74 Prozent. Auch die Preise bei Milchprodukten haben angezogen: So wurde der Liter Vollmilch zwischen 11,51 und 14,39 Prozent mehr und Butter kosten zwischen 11,15 Prozent und 15,44 Prozent mehr. Toastbrot legte zwischen 10,53 Prozent und 12,36 Prozent zu, ähnliche wie Apfelessig – dieser wurde um 10,03 Prozent teurer.

Was billiger wurde

Neben den teurer werdenden Produkten wurden auch Preissenkungen festgestellt. So wurde Langkornreis einer bestimmten Marke in einem Supermarkt um 4,77 Prozent günstiger angeboten und Marillenmarmelade in einem Supermarkt um 4,02 Prozent günstiger. Aktionspreise wurden bei der Erhebung nicht beachtet.