Welche Verkaufstricks man beim Einkauf im Supermarkt kennen sollte

Hans-Georg Häusel

Der Konsum-Psychologe, Hirnforscher und Buchautor weiĂź, dass die meisten Entscheidungen unbewusst fallen. Und all jene, die beim Lebensmitteleinkauf aufs Geld schauen wollen (oder in Zeiten der hohen Inflation mĂĽssen), am besten die guten, alten Tipps aus GroĂźmutters Zeiten beachten.

Regel Nummer 1

Niemals hungrig einkaufen gehen – sonst landet mehr im Einkaufswagerl, als man wirklich braucht.

Regel Nummer 2

Einen Einkaufszettel schreiben, sich also schon daheim überlegen, was man kochen will. „Viele sind zu faul, gehen ins Geschäft und lassen sich dort einfach inspirieren“, meint Häusel. Wenn man im Geschäft ist, auch wirklich nur kaufen, was auf dem Einkaufszettel steht.

Regel Nummer 3

Nicht blindlings zur erstbesten Marke im Regal greifen, rät Häusel: „Wer zu Handelsmarken greift, kann bis zu 20 Prozent sparen – und das oft bei gleicher Qualität.“

Anekdote am Rande

Und last but not least kann es aus Frauensicht lohnend sein, seinen Partner mit zum Einkaufen zu schleppen. Studien haben ergeben, dass Männer tendenziell quengeln und damit die Wohlfühlatmosphäre im Supermarkt etwas beeinträchtigen. Sprich, die Kauflaune hemmen. Kein Zufall also, dass es bei großen Hypermärkten oft im Eingangsbereich eine Kaffee-Ecke oder einen Stand mit Bratwurst-Angeboten gibt, an dem Frau ihren Mann abgeben kann, um ungestört einkaufen zu gehen.