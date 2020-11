AIT-Studie: Ältere Personen sind offen für automatisierte Mobilität

"Eine neue Studie des AIT Austrian Institute of Technology widmete sich den Möglichkeiten, Barrieren und Auswirkungen von automatisierter Mobilität aus Sicht von älteren Menschen. Analysiert wurden die Anforderungen und die Akzeptanzfaktoren des altersgerechten automatisierten Fahrens. Dabei wurden die verschiedenen Rollen älterer Personen, etwa als Fahrer*innen, Passagier*innen oder als Fußgänger*innen, betrachtet sowie die relevanten Kontextfaktoren systematisch untersucht", heißt es in einer Aussendung des AIT Austrian Institute of Technology.

"Mit Hilfe einer qualitativen Akzeptanzanalyse wurden die Bedenken der älteren Personen erhoben sowie die Potenziale der altersgerechten automatisierten Mobilität untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass ältere Personen den größten Wert der Automatisierung in der Mobilität, unabhängig von der eigenen Fahrtüchtigkeit, sehen. Im hochautomatisierten Individualverkehr wird das eigene Auto zum Chauffeur, wodurch das Fahren mit hohem Komfort und ohne die Notwendigkeit von Fahrtüchtigkeit erlaubt wird", heißt es weiter. "Ein weiterer Vorteil wird in der Entlastung und dadurch im „stressfreien Fahren“ gesehen, allerdings nur dann, wenn es sich wirklich um eine Entlastung handelt. Die Studienteilnehmer*innen befürchteten nämlich, dass sie schnell durch das neue System überfordert sein könnten. So könnte etwa ein Touchscreen bei Personen mit eingeschränkter Sehkraft oder feinmotorischen Fähigkeiten zu einer Belastung werden."