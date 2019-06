„Der Kunde ist bereit, für autonomes Fahren mehr zu zahlen“

Eine Chance für umweltfreundlichere Antriebe sieht Ploss bei Firmenwagen, da Unternehmen eher auf Umweltstandards schauen. „Letzten Endes entscheidet aber überall der Konsument, und die ihm zur Verfügung stehende Palette ist groß“, sagt Ploss. Mittel- bis langfristig werde es einen Mix aus Verbrennern und alternativen Antrieben geben.

Einen ersten größeren Umbruch sehe man durch assistiertes und autonomes Fahren. „Die Kunden sind bereit, dafür mehr zu zahlen“, sagt Ploss. Abstandhalter und Spurwechselsysteme werden sich ausbreiten, zuerst auf den Autobahnen, glaubt Ploss. Ähnliches beobachtet er bei Haushaltsgeräten, wie Waschmaschinen und Klimageräten. Auch in diese fließe immer mehr High-Tech ein, wodurch sie sich immer besser steuern ließen und der Wirkungsgrad gesteigert werden könne. Auch Rasenmäher, Staubsauger und Akkuschrauber gebe es mehr und mehr ohne Kabel.

Ploss spricht von einem Riesenboom. Mittelfristig würden Roboter, Roboterassistenten und kollaborative Robotik zum Einsatz kommen, sei es in der Arbeitswelt oder Altenpflege.

Bei all den Aktivitäten, die Infineon in diesen Bereichen tätigt, spielt der Standort Österreich als einer der wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsstandorte eine entscheidende Rolle. In Villach werden 4.201 Mitarbeiter aus 60 Nationen beschäftigt, davon über 1.800 in Forschung und Entwicklung. Die Österreich-Tochter erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro. Laut Ploss soll in Österreich die nächste Generation der Fertigungstechnologie entstehen. Man gehe dazu über, dem Standort immer hochwertigere Aufgaben zu übertragen. So werden in Österreich unter anderem Fahrerassistenzsysteme und Radar für Abstandhalter entwickelt. Durch die 1,6-Milliarden-Investition in ein neues Chipwerk ist der Standort langfristig abgesichert.

Der KURIER war auf Einladung von Infineon in Singapur.