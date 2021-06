Ist ein Umstieg in so relativ kurzer Zeit überhaupt technisch möglich? Vor allem angesichts der Pandemie?

Das Spiel spielen wir seit 30 Jahren und sagen, das Problem lösen wir später, aber das geht nicht mehr. Natürlich ist der Umstieg schwierig und kurzfristig eine schmerzhafte Änderung von Gewohnheiten. Für weniger Betuchte ist es zu viel Geld und die haben die Mehrheitsmeinung auf ihrer Seite. Daher muss Klimapolitik mit Sozialpolitik kombiniert werden.

Sie propagieren den Kauf von Elektroautos, die aber viel teurer beim Kauf sind.

Aber nur in der Anschaffung und der Preis wird gestützt. Zudem erspart man sich 1.000 Euro im Jahr, weil Reparatur- und Ladekosten geringer sind. Das einzige Problem sind die seltenen Erden wie Lithium oder Kobald. Wir müssen schauen, dass man mehr oder Alternativen findet. Wer jetzt ein Dieselauto kauft, wird in 7 Jahren beim Verkauf nichts mehr dafür bekommen, weil man nicht mehr damit fahren darf, zumindest in Innenstädten. Der Elektromotor ist die Zukunft, Wasserstoff vielleicht in 20 bis 30 Jahren.