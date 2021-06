Blümel tauscht sich mit Grünen-Kritiker Sinn aus

Hans-Werner Sinn (73) ist ein Mann klarer Worte. Der emeritierte Professor, der von 1999 bis 2016 das renommierte Münchner IFO-Institut leitete, ist gern gesehener Gast in deutschen Talk-Shows. Die provokanten Aussagen des streitbaren Wirtschaftsforschers garantieren Quote. Am Mittwoch ist Sinn auf Einladung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in Wien – wenn auch nur virtuell, also per Video zugeschaltet.

In der Veranstaltungsreihe „Finanz im Dialog“ will sich Blümel Input unter anderem für die aktuell in Österreich diskutierte ökologische Steuerreform holen.

Interessant für die Wahl des Gastredners ist: Sinn anerkennt zwar die Notwendigkeit, Treibhausgas-Emissionen deutlich zu senken oder mehr grünen Strom aus Wasser, Windkraft oder Sonnenenergie zu erzeugen. Er hält jedoch den bisher eingeschlagenen Weg in Europa für falsch.