ACC Austria hat 91,4 Mio. Euro Schulden

Die wirtschaftliche Schieflage von ACC Austria (167 Millionen Euro Umsatz) wird laut Angaben des AKV auf die Insolvenz der italienischen Mutter zurückgeführt, weiters befindet sich die deutsche Tochter in Insolvenz, ebenso soll die chinesische Tochter erhebliche Schwierigkeiten haben, wobei gegenüber den verbundenen Unternehmen Forderungen von rund 14 Millionen Euro bestehen sollen.



Bereits 2008/09 soll es weltweit in der Haushaltsgeräte-Komponentenindustrie zu Umsatz-Einbrüchen gekommen sein. Auch sei die ACC-Gruppe von der EU-Kommission wegen verbotener Preisabsprachen zu einem Bußgeld von neun Millionen Euro verdonnert worden, ein Einspruch gegen die Strafhöhe wurde eingelegt.



"Auffallend ist, dass es in den Jahren 2009 und 2010 zu einer massiven Reduzierung der konzerninternen Verbindlichkeiten gekommen ist, trotz Errichtung des Innovations- und Technologiezentrums nur relativ geringe Bankverbindlichkeiten bestehen, welche in diesem Zeitraum zudem verringert wurden, während zeitgleich offenbar Lieferantenkredite vermehrt in Anspruch genommen wurden", weiß Insolvenzexperte Franz Blantz vom AKV. "Es wird in diesem Zusammenhang daher zu prüfen sein, inwiefern es in der Vergangenheit zur Deckung des konzerninternen Liquiditätsbedarfes zu einem Cash-Pooling gekommen ist."