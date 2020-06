Insolvenzler helfen sich selbst

Die Abwärtsspirale kam schnell und heftig: Kein Geld mehr auf dem Konto, Kündigung von Büro und Wohnung, Beziehungsprobleme, zunehmende Ratlosigkeit. Attila von Unruh war jahrelang erfolgreicher Unternehmer, bis eines Tages ein wichtiger Geschäftspartner die Rechnung nicht mehr zahlen konnte – und ihn damit mit in den wirtschaftlichen Abgrund riss. "Ich erlebte, wie man binnen kurzer Zeit vom Erfolg in die Krise rutschen kann", erzählt der Pleitier, "ich hatte das Gefühl, meine Welt bricht zusammen."

Was ihn am meisten belastete: "Es gab kaum Möglichkeiten, offen über meine Situation zu sprechen, und noch weniger Möglichkeiten der emotionalen Unterstützung". Sein eigenes Schicksal war Auslöser für die Gründung der "Anonymen Insolvenzler" im Jahr 2007 in Köln. Die ersten Gesprächskreise wurden gerne angenommen, die Idee verbreitete sich rasch in ganz Deutschland. Seit Mitte 2010 gibt es die "Anonymen Insolvenzler" auch in Österreich.

Die Selbsthilfegruppe bietet Menschen, die von einer Insolvenz betroffen sind, die Gelegenheit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, um dadurch neuen Mut und Perspektiven zu bekommen. "Scheitern ist immer noch ein großes Tabuthema", sagt von Unruh, "viele Betroffene fühlen sich schuldig und ziehen sich zurück." Die einen würden nicht einmal mehr die Post öffnen, andere ein Doppelleben führen.