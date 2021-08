Ab Sonntag nicht mehr für den Finanzminister arbeiten

Die Junge Wirtschaft (JW), die am Freitag an den Tax Freedom Day erinnerte, möchte außerdem ein „generationengerechtes Budget, damit jungen Unternehmen investieren und Jobs schaffen können“, so JW-Chefin Christiane Holzinger. Zusätzlich sollten die Lohnnebenkosten sinken, etwa durch eine Entlastung bei der Bürokratie.

Auf der Arbeitnehmerseite thematisiert man schwerpunktmäßig die Schieflage zwischen Steuern auf Arbeit und Steuern auf Vermögen.

Momentum-Chefökonom Oliver Picek sagt: „Es ist in Österreich sehr leicht eine Million zu erhalten, aber es ist sehr schwer geworden, sich selbst eine Million zu erarbeiten.“ Denn, so zeigen seine Daten: Gemessen am Bruttoinlandsprodukt machen vermögensbezogene Steuern in Österreich lediglich 0,5 Prozent aus. Die Differenz zum EU-Durchschnitt von 1,5 Prozent wären immerhin vier Milliarden Euro.