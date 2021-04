Umgekehrt formuliert heißt das: In allen anderen Ländern (siehe Grafik mit EU-Vergleich) bleibt dem durchschnittlichen Arbeitnehmer Monat für Monat deutlich mehr zum Leben. Beispielsweise in Frankreich oder Italien, aber am meisten in Irland: 781 Euro pro Monat – also rund 9.370 Euro im Jahr.

Das hat die wirtschaftsliberale Denkfabrik Agenda Austria auf Basis neuer OECD-Daten errechnet, die am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Durchaus interessant ist auch: Selbst in traditionellen Wohlfahrtsstaaten wie Schweden oder Dänemark behalten Finanz und Sozialversicherung weniger vom Lohn ein.

So hätte der österreichische Durchschnittsverdiener im schwedischen System mehr als 240 Euro und im dänischen sogar 630 Euro mehr pro Monat zur Verfügung.