Neue Bankregeln auf Schiene

An vielen Punkten seien letztlich Kompromisse geschlossen worden, hoben EU-Politiker hervor. Der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold etwa betonte, dass auf kleinere Geldhäuser wie Sparkassen Rücksicht genommen werde. Ihre Berichtspflichten an die Aufsicht seien weniger umfangreich, auch wären sie nicht zu internationalen Buchführungsregeln verpflichtet. Der EU-Parlamentarier Burkhard Balz erklärte, Banken in der EU dürften Kredite an den Mittelstand, abweichend von Basel III, mit weniger Kapital unterfüttern. "Es kann nicht sein, dass Kredite an kleine und mittelständische Unternehmen risikobehafteter eingestuft werden als Staatsanleihen von Ländern, die sich in der Krise befinden", sagte der CDU-Politiker.

Die EU hatte die Kapitalregeln mit den Bonus-Vorschriften verknüpft. Das brachte den Zeitplan wegen des Widerstands aus Großbritannien ins Wanken. Die meisten Investmentbanker und Händler arbeiten in London. Obwohl der Startschuss ein Jahr später fällt als geplant, soll sich die Einführung insgesamt nicht verschieben. So müssen die Banken schrittweise bis 2019 einen Eigenkapitalpuffer von sieben Prozent aufbauen; bisher waren es zwei Prozent. Für große Banken, die das Finanzsystem global oder regional ins Wanken bringen könnten, gelten noch größere Hürden. Ohne ein Parlaments-Votum im April hätte der Starttermin erneut verlegt werden müssen.

Großbritannien konnte die schärferen Bonusregeln nicht verhindern. Doch gemeinsam mit Schweden setzte die Regierung in London durch, dass die Bankenaufseher in den einzelnen EU-Staaten von ihren Banken über die internationalen Standards hinaus zeitweise zusätzliche Absicherungen gegen Verluste verlangen können. Experten fürchten daher eine Rückkehr zur Kleinstaaterei: "Das ist eine deutliche Aufweichung des geplanten einheitlichen Regelwerks", kritisiert Berater Thilo Kasprowicz von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. "Das öffnet die Tür dafür, dass Basel III in den 27 EU- Staaten unterschiedlich umgesetzt wird."

Vor allem für große und international vernetzte Banken werde das Kapitalmanagement komplizierter, sagte sein KPMG-Kollege Klaus Ott. Denn die Aufseher verlangten, dass die Bank-Töchter in den einzelnen Ländern selbst ausreichend Kapital vorhielten. "Das Geld fehlt für Dividenden der Mutter. Bei vielen Banken wird die Zeit nicht reichen, um das nötige zusätzliche Kapital aufzubauen."