Vier Jahre nach der Lehman-Pleite

Schließlich unterschreitet Österreich als eines von nur sechs Euro-Ländern die erlaubte Schwelle von drei Prozent. 2016 soll sogar ein Nulldefizit erreicht werden.

Für AK-Ökonom Markus Marterbauer hat ein "mäßiges, aber stabiles Wachstum der Konsumnachfrage in den Jahren der Finanzkrise den entscheidenden Unterschied zwischen der Konjunktur in Österreich und der EU ausgemacht". Als Exportnation muss Österreich "höchstes Interesse" an einem Fortbestand der Währungsunion haben. Marterbauer: "Wir wären der Verlierer ökonomischer, sozialer und politischer Desintegration in Europa." So sieht das auch Industrie-Ökonom Christian Helmenstein.

An innerösterreichischen Reformen hält Schratzen­staller den Schuldenabbau sowie eine Steuerstrukturreform für vorrangig. Helmenstein wiederum verweist auf manch internationales Standortranking, in dem Österreich zuletzt durchgereicht wurde, und kritisiert das niedrige Niveau an öffentlichen Investitionen.

Nur Sparen sei eben zu wenig, dieser Gedanke eint die Experten, die "Wachstumskräfte" (Forschung, Bildung etc.) gehörten angesichts der EU-weit flauen Konjunkturentwicklung gestärkt. Was die Steuerfrage betrifft, tritt Schratzenstaller für eine Entlastung des Faktors Arbeit ein, "gegenfinanziert durch die Erhöhung von Umweltsteuern und bestimmten vermögensbezogenen Steuern, die wachstumsverträglicher sind als Abgaben auf Arbeit."

Das Konfliktthema ist in der Innenpolitik bekannt.