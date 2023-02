Börse aktuell: A1 wird zweigeteilt, Aktionäre erfreut

Die europäischen Börsen sind am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 fiel im Frühhandel um 0,78 Prozent auf 4.244,77 Punkte. Der deutsche DAX verlor 0,73 Prozent auf 15.363,63 Zähler. Der britische FTSE ermäßigte sich um 0,53 Prozent auf 7.859,55 Punkte. Der am Freitag gemeldete US-Arbeitsmarktbericht war überraschend solide ausgefallen und schürte damit neue Zinserhöhungsängste an den Börsen.

Vor allem die technologielastige US-Börse Nasdaq gab in Folge am Freitag nach. Technologiewerte gelten als besonders sensibel für Zinserhöhungen. Auch in Europa fanden sich Aktien der Technologiebranche am Montag in der Früh unter den großen Verlierern.

Schwache Vorgaben lieferten am Montag zudem die Börsen in Asien. Hier belastete auch die Sorge vor einer Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und China, nachdem das US-Militär am Wochenende einen mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballon abgeschossen hatte.