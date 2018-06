92 Prozent aller freien Lehrstellen außerhalb von Wien

Um mehr Wiener Jugendliche dorthin zu bringen, wo die Jobs sind, verstärkt das AMS in den kommenden Monaten gemeinsam mit der Wirtschaftskammer (WKO) die überregionale Vermittlung. Im Rahmen eines ersten Projektes namens b.mobile konnten bereits 70 Lehrlinge in den Westen Österreichs vermittelt werden. Die Besetzung von Lehrstellen scheitere nicht nur an der fehlenden Mobilität, sondern auch an den zu engen Berufswünschen, meint WKO-Arbeitsmarktexperte Martin Gleitsmann.

Mismatch

Er sieht „im regionalen Missmatch“ generell eine der größten Herausforderungen für den Arbeitsmarkt. Immerhin seien fast 86 Prozent der beim AMS gemeldeten offenen Jobs außerhalb von Wien, bei den Lehrstellen sind es sogar fast 92 Prozent. Hingegen sind 40 Prozent der Arbeitslosen und 37 Prozent aller Lehrstellen Suchenden in der Bundeshauptstadt vorgemerkt. „Es muss alles unternommen werden, das im Inland vorhandene Arbeitskräftepotenzial zu mobilisieren. Die Menschen müssen erkennen, dass die ländlichen Regionen derzeit die besten Arbeitsmarktchancen bieten“, sagt Gleitsmann.

Insgesamt sank im Mai die Arbeitslosigkeit inklusive Schulungsteilnehmer um 8,9 Prozent auf knapp 360.000 Betroffene. Den stärksten Rückgang verzeichneten Tirol, Steiermark und Oberösterreich. Auf diese drei Bundesländer entfallen fast die Hälfte aller sofort verfügbaren Lehrstellen.