„Auffangnetz“ der Lehrwerkstätten ist noch lange nötig

Im Rahmen der seit 2017 geltenden Ausbildungspflicht bis 18 Jahre spielt die ÜBA in Wien eine wichtige Rolle. Ziel ist, dass alle Jugendlichen eine weiterführende Schule oder Berufsausbildung abschließen. Als Schnittstelle zwischen Schule und Beruf soll die ÜBA in erster Linie Ausbildungsabbrüche verhindern. AMS Wien und Wiener Stadtschulrat wollen deshalb die ÜBA enger mit Schulen vernetzen. Vorbild ist (Nord)-Deutschland, wo für die „mittlere Reife“ eine berufliche Grundausbildung in Werkstätten vorgesehen ist.

Wiens Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer möchte mit der ÜBA auch die Berufsorientierung in den Schulen verbessern. So kämen viele Unterstufen-Schüler mit den praktischen Lehrberufen kaum in Berührung, ein regelmäßiger „Tag der offenen Tür“ in den breit aufgestellten Lehrwerkstätten könne das ändern. „Es geht auch darum, mehr Mädchen für technische Lehrberufe zu begeistern“, ergänzt er.

Der Mädchenanteil in der ÜBA beträgt derzeit nur 33 Prozent und soll gesteigert werden. Im Fokus sind die Schulabbrecherinnen, insbesondere mit Migrationshintergrund. Frühe Bildungsabbrüche seien in Wien nicht nur ein Burschen-Problem, erläutert Draxl. Im Gegensatz zu den Männern finden junge Frauen aber schwerer wieder zurück ins Ausbildungssystem und ziehen sich oft ins Privatleben zurück: „Es ist wichtig, die Mädchen zu erreichen, bevor sie für den Arbeitsmarkt verloren gehen.“ Ausbildner Schmidl erzählt, dass weibliche Lehrlinge in der Elektrotechnik dann meist die ersten seien, die von Betrieben wegengagiert werden.