60 Experten helfen kostenlos in Finanzfragen

Das Finanzwissen der Österreicher ist im Durchschnitt mehr als mangelhaft. Vor diesem Hintergrund nimmt der Österreichische Verband Financial Planners den World Financial Planning Day am heutigen Mittwoch zum Anlass, um Konsumenten anzuregen, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen.

Zum bereits vierten Mal initiiert der Österreichische Verband Financial Planners diese Gratis-Finanzberatung. Österreichweit (Ausnahme Burgenland) stellen zertifizierte Finanzexperten noch bis Freitag ihre Zeit sowie ihr Wissen zur Verfügung und ermöglichen Ratsuchenden kostenlose Orientierungsgespräche.

Die Palette der Themen reicht von Altersvorsorge bis zu Veranlagungen. Mehr als 60 Experten diverser Banken machen bei dieser Aktion mit, wobei Interessierte einen Termin vereinbaren müssen.

Alle Ansprechpartner (mit Telefonnummer und eMail-Adresse) sind unter www.cfp.at zu finden.