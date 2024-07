Umfrage: 58 Prozent rechnen mit geringerem Lebensstandard in der Pension

Nur 37 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gehen laut einer Umfrage des Versicherungsverbandes VVO davon aus, dass sie ihren Lebensstandard in der Pension aufrechterhalten werden können. 58 Prozent glauben, dass das eher oder sicher nicht der Fall sein wird.

Druck auf System steigt

Schon heute gehe jeder vierte Steuereuro in die Finanzierung des Pensionssystems, sagte VVO-Vizepräsident und Wiener-Städtische-Chef Ralph Müller am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien.

Wenn in den nächsten 10 bis 12 Jahre geburtenstarke Jahrgänge in die Pension gehen, die arbeitende Bevölkerung abnehme und auch die Bereitschaft mehr zu arbeiten sinke, steige auch der Druck auf das Umlagesystem. Müller sprach sich dafür aus, private und betriebliche Vorsorge zu stärken, um mehr Spielräume für Reformen im Staatshaushalt zu schaffen.

Überfällige Indexierung

Neben Förderungen fordern die Versicherer auch steuerliche Maßnahmen, etwa die Senkung der Versicherungssteuer von 4 auf 2 Prozent. Auch die Anpassungen des Freibetrags von 300 Euro sei überfällig. Denn der sei seit 1975 nicht einmal der Inflation angepasst worden. Es sei höchste Zeit, kapitalmarktorientierte Lösungen stärker zu forcieren, sagte VVO-Präsident Rémi Vrignaud.