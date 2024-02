Gesetz soll 400 Millionen Euro Förderung für Wasserstoff bringen

Die Regierung will die Produktion von grünem Wasserstoff bis 2030 mit 400 Millionen Euro unterstützen. Das Klimaschutzministerium von Lenonore Gewessler (Grüne) und das Finanzministerium von Magnus Brunner (ÖVP) haben das entsprechende "Wasserstoffförderungsgesetz" am Montag in Begutachtung geschickt.