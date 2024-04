35 österreichische Firmen sind weiterhin in Russland aktiv

Zu Beginn des Ukraine-Krieges sind rund 65 österreichische Unternehmen in Russland aktiv gewesen.

Während bis März 2023 nur 3 heimische Firmen Russland den Rücken gekehrt hatten, so haben mittlerweile 15 Unternehmen das Land verlassen.

Zu den 12 Unternehmen, die sich in den vergangenen 12 Monaten aus Russland zurückgezogen haben, zählen Swarovski, Wienerberger und Kapsch, wie das ORF-Wirtschaftsmagazin Eco am Donnerstagabend berichtete.

Weitere 9 Unternehmen haben bereits angekündigt, sich aus Russland zurückzuziehen. So will der Maschinenbauer Engel noch heuer seine russische Tochterfirma abwickeln. Aber auch Doka, EVN und Strabag warten nur auf die Genehmigung des Kremls, um dem Land den Rücken kehren zu können. Und 6 Unternehmen haben ihr Geschäft am russischen Markt inzwischen stillgelegt.