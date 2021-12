2G: Warum Österreichs Händler nicht wie in Deutschland kontrollieren

Gerne gehen Händler in diesem Zusammenhang auch mit einer Studie aus den USA, genauer gesagt von der Nationale Akademie der Wissenschaften, hausieren. Diese will beweisen, dass FFP2-Masken einen extrem hohen Schutz vor einer Covid-Infektion bieten, vorausgesetzt sie werden ordnungsgemäß getragen, hängen also nicht am Kinn oder baumeln am Ohr. Selbst wenn sich ein infizierter und ein gesunder Mensch in einem Innenraum auf kurzer Distanz begegnen, liege die Ansteckungsgefahr auch nach 20 Minuten nur bei gut 0,1 Prozent, wollen die Studienautoren herausgefunden haben. Die durchschnittliche Einkaufsdauer im Handel beträgt lediglich circa 13 Minuten, argumentieren Händler.