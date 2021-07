2,5 Milliarden Euro sind Städten und Gemeinden nicht genug

In einem Punkt waren sich Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), Städtebundpräsident Michael Ludwig (SPÖ) und Gemeindebundpräsident Alfred Riedl (ÖVP) am Mittwoch einig: Die BundesHilfen für die Gemeinden während der Corona-Pandemie waren ebenso notwendig, wie erfolgreich.

„Gerade in der Corona-Krise“ habe sich gezeigt „wie gut der Föderalismus in Österreich funktioniert“, so Ludwig. Die Daseinsvorsorge konnte aufrechterhalten werden, lokale Wirtschaftskreisläufe und somit Arbeitsplätze wurden gesichert, so Riedl. Wie es geht, ist noch Gegenstand von Verhandlungen mit dem Finanzministerium.

Die Corona-Pandemie hat Österreichs Städten und Gemeinden ein Loch in die Budgets gerissen. Niedrigere Einnahmen standen erhöhten Ausgaben gegenüber. So hätten die Gemeinden den „Großteil der Aktionen, die corona-bedingt durchgeführt wurde“ gestemmt, erklärte Ludwig mit Verweis auf die Testangebote.

Gemeindemilliarde

Der Bund genehmigte deswegen vor einem Jahr ein Zuschusspaket in Höhe von einer Milliarde Euro. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass Investitionen, etwa in Infrastrukturprojekte und Schulen aufrechterhalten werden können. Die sogenannte "Gemeindemilliarde" ist inzwischen zu knapp drei Viertel ausgeschöpft und hat laut dem Finanzministerium Investitionen in Höhe von insgesamt 2,8 Milliarden Euro gestützt.