Neuer Gemeindebundchef fordert Mut und Autonomie

Pressl, der eine Großgemeinde mit vier Katastralgemeinden führt, ist ÖAAB-Funktionär und in der Regionalentwicklung höchst aktiv. Als Krisenmanager in Hochwassersituationen im Donau-Machland musste er sich schon mehrfach bewähren. Aktuell zieht er in Ardagger ein ambitioniertes Breitband-Projekt durch. In seiner Rede kündigte er an, neue Kommunikationsformen nutzen zu wollen, um jüngere Gemeindemandatare besser einbinden zu können. Eine stärkere Autonomie der Kommunen und Mut zu neuen Ideen nannte er als seine Themen.

In Anwesenheit aller ÖVP-Landesregierungsmitglieder dankte LH Johanna Mikl-Leitner dem scheidenden Präsidenten Riedl für seine erfolgreiche Arbeit. Pressl habe sich das große Vertrauen durch harte Arbeit verdient, lobte sie den neuen Präsidenten. Pressl sei einer, der nicht nachgebe, bis er den anderen mit Argumenten überzeugt habe, beschrieb Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka als Gratulant den neuen nö. Gemeindebundchef.