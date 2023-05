2022 brachte überdurchschnittlich viel Holz aus Österreichs Wäldern

Im Jahr 2022 wurde in Österreich etwas mehr Holz geschlagen als im Vorjahr. Mehr als ein Drittel davon war Schadholz. Treibende Kraft für den Anstieg waren heuer die höheren Preise und nur in den Bundesländern Steiermark, Kärnten und Tirol die Schadholzmengen, schreibt Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP) in einer Aussendung. Die Sägewerke zahlten für Fichtenholz um 12,2 Prozent mehr als im Jahr 2021. Industrie- und Brennholz verteuerten sich noch mehr.