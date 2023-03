Schaden durch Borkenkäfer fast verdoppelt

Der nur wenige Millimeter große Borkenkäfer macht dem österreichischen Wald, und damit auch der Forstwirtschaft vermehrt zu schaffen. Im vergangenen Jahr hat sich der Schaden fast verdoppelt. Die größten Zuwächse gab es 2022 in Tirol und Oberkärnten. Dort haben sich die Befallszahlen fast versechsfacht. Österreichweit fielen 2022 laut dem Bundesforschungszentrum für Wald 3,75 Millionen Vorratsfestmeter (Vfm) Schadholz an. Das ist der dritthöchste je in Österreich erfassten Wert.

Der Auslöser liegt schon ein paar Jahre zurück, so Gernot Hoch vom Bundesforschungszentrum für Wald im Ö1 Journal um acht. Große Schäden durch Sturm im Herbst 2018 und durch Schnee in den beiden folgenden Wintern hätten zu viel Futter und Brutmaterial für den Schädling geführt.