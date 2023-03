Schadholzmengen durch Borkenkäfer 2022 fast verdoppelt

Tirol verzeichnete 2022 bei den Borkenkäferschäden im Vergleich zum Jahr davor eine Versechsfachung auf 1,28 Mio. Vorratsfestmeter, allein in Osttirol (Bezirk Lienz) fielen dabei 1,13 Mio Vorratsfestmeter an, und damit zehnmal soviel wie 2021.

Deutlicher Anstieg der Schadholzmenge

In Kärnten verdoppelte sich die Schadholzmenge aufgrund des Schädlings im Jahresvergleich auf 760.000 Vorratsfestmeter, 400.000 Vorratsfestmeter davon im Bezirk Spittal an der Drau. In der Steiermark gab es 671.000 Vorratsfestmeter Schadholz, ein Plus von 45 Prozent.